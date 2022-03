Summit extraordinar NATO la 24 martie, la care va participa președintele SUA Joe Biden

Un summit extraordinar al NATO la care urmează să participe preşedintele american Joe Biden va avea loc pe 24 martie, anunţă marţi secretarul general al Alianţei Nord-Atlanrtice Jens Stoltenberg, relatează AFP. Şeful statului american urmează să participe, de asemenea, la un summit UE, la Bruxelles.

Joe Biden urmează să-şi reafirme ”angajamentul ferm” faţă de statele membre NATO, anunţă Casa Albă.

Pe agenda summitului NATO urmează să se afle ”consecinţele invaziei Ucrainei de către Rusia, susţinerea noastră fermă a Ucranei şi o consolidare a disasiunii şi apărării NATO în faţa unei realităţi a securităţii noastre”, anunţă într-un comunicat Jens Stoltenberg, care a convocat acest summit extraordinar.

I have convened an extraordinary Summit on 24 March at #NATO HQ. We will address #Russia’s invasion of #Ukraine, our strong support for Ukraine, and further strengthening NATO’s deterrence & defence. At this critical time, North America & Europe must continue to stand together.