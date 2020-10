Alexandru Rafila, despre activitatea ministrului Sanatatii: "As fi circulat mai putin prin tara, in vizite de lucru"

Rafila mai considera ca in vara ar fi trebuit reorganizate Directiile de Sanatate Publica, criticand faptul ca la nivel national sunt "in continuare directori de directii sanitare care nu sunt medici sau sunt medici care nu au avut in viata lor niciun fel de legatura cu aceasta zona de sanatate publica"."As fi facut ceva diferit si acum intram intr-un palier, daca vreti, jumatate profesional si jumatate politic. In primul rand as fi circulat mai putin prin tara, in vizite de lucru, nu cred ca e momentul pentru vizite de lucru. In momentul de fata trebuie facut la nivelul Ministerului Sanatatii - de fapt am si propus acest lucru, va si spun cand, prin luna aprilie - un Centru operativ cu atributii foarte clare pentru ministrul Sanatatii , secretarii de stat, corelarea acestor persoane care trebuie sa fie in fruntea unei activitati in modul urmator: un responsabil pentru sanatatea publica, un responsabil pentru asistenta medicala, un responsabil pentru logistica. In fiecare zi trebuie sa se faca sedinte operative de evaluare a situatiei din teren si o alocare de resurse si de nevoi pentru fiecare dintre judetele din tara. Lucrul asta, din pacate, nu se intampla", a declarat Alexandru Rafila intr-o emisiune difuzata sambata de Digi 24.El sustine ca i se pare "absolut inexplicabil" faptul ca organigrama Ministerului Sanatatii nu prevede specialisti in Sanatate publica."Organigrama Ministerului Sanatatii, dupa modificarea care a avut loc nu cu foarte mult timp in urma, nu prevede, mie mi se pare absolut inexplicabil, nu apare cuvantul sanatate publica, deci noi avem o urgenta majora de sanatate publica, avem un sistem de sanatate publica format din Institutul National si din Directiile de Sanatate Publica, iar corespondentul acestor structuri din teritoriu nu exista in Ministerul Sanatatii. Este o chestiune pe care, sincer, nu o inteleg", a mai aratat Alexandru Rafila.Acesta a criticat si faptul ca in ultimele luni nu au fost luate masuri care sa duca la situatia in care toate Directiile de Sanatate Publica din tara sa fie conduse de profesionisti."Sa fim cinstiti: lipseste coordonarea si lipseste o resursa umana calificata. In vara cred ca ar fi putut fi regandita conducerea Directiilor de Sanatate Publica, incat in fiecare judet si in municipiul Bucuresti DSP-urile sa fie conduse de oameni calificati care stiu cum e organizata sanatatea publica, cum functioneaza sanatatea publica. Noi mai avem in continuare directori de directii sanitare care nu sunt medici sau sunt medici care nu au avut in viata lor niciun fel de legatura cu aceasta zona de sanatate publica" a mai declarat Alexandru Rafila. El a precizat ca nu generalizeaza si ca poate sunt la DSP-uri oameni care sunt "la locul potrivit", dar ca ar fi fost nevoie de un training pentru cei 42 de conducatori ai Directiilor de Sanatate Publica, astfel incat aceste institutii "sa actioneze extrem de unitar".