Nelu Tataru despre redeschiderea bisericilor: "Nu mai devreme de 1 iulie"

"Evaluarea si evolutia zilnica pe care o vom face in urmatoarea perioada ne va da si momentul in care se va produce acest lucru. De pe 15 (iunie - n.r.), inca nu. Inca avem o rata de transmitere in comunitate. Ieri am avut 237 de cazuri noi. Inca avem in jur de 150 de cazuri la Terapie Intensiva, inca avem peste 4.000 de cazuri active in societate, iar adresabilitatea a crescut din ce in ce mai mult la Unitatile de Primire Urgenta in ultima perioada. In masura in care in perioada 15 iunie - 1 iulie vom vedea ca avem o evolutie favorabila, scaderea numarului de cazuri, dar mai ales transmiterea in comunitate in masura scazuta, atunci putem decide", a afirmat ministrul Sanatatii Nelu Tataru a subliniat ca totusi nu se va intampla acest lucru mai devreme de 1 iulie, "atata timp cat nu avem obiectivata intr-adevar o scadere a transmiterii"