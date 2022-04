Vizită surpriză în vestiarul FCSB, înaintea meciului cu FC Voluntari FOTO

Mihăiță Neșu a fost în vestiarul fostei sale echipe, înainte de FCSB - Voluntari 4-0.

”M-au primit bine băieții. Mă știam cu Pintilii și cu Marius Popa. Ei mă știau așa din amintiri. M-au primit bine, m-am bucurat să intru din nou în vestiar. M-am bucurat că au avut un rezultat bun și e o atmosferă bună înaintea și la finalul meciului.

Îmi place că echipa e tânără și are un potențial bun pentru viitor. Tavi Popescu se remarcă mai mult decât ceilalți. Are o vârstă mică și face lucruri foarte bune. Olaru se remarcă și el la fiecare meci prin dăruire, prin realizări. Îmi place și portarul (n.red. Ștefan Târnovanu).

M-am bucurat să mă revăd cu prietenii mei și cu suporterii. M-am revăzut și cu Bănel Nicoliță. Drumul nu a fost greu, dar a fost un accident și am fost blocați vreo două ore. Am vorbit cu nea Gigi în urmă cu ceva timp, când mi-a dăruit mașina nouă”, a transmis Mihai Neșu la finalul meciului, conform digisport.ro.

Neșu a venit direct de la Oradea și a mărturisit că nu fusese niciodată pe Arena Națională. ” E prima oară aici, nu am mai fost pe Arena Națională. Am venit direct la meci ca să nu îl pierd. Am vrut să vin neapărat să mă întâlnesc cu Meme, cu Cătălin, cu băieții pe care îi mai știu din foștii colegi.

Sunt bucuros și nerăbdător să mai văd și eu un meci. Nici la televizor nu am mai văzut. Îmi era dor să mă întâlnesc cu prietenii mei. Am adus și urnele de la fundație. Mai strângem bani pentru proiectul nostru. S-au scumpit materialele de constructie, bugetul inițial a fost dat peste cap și trebuie să mai strangem vreo 1,8 milioane de euro”, a mai declarat Mihăiță Neșu.

