Cum a convins-o Nicolai Tand pe soția sa să-și părăsească fostul bărbat. Simpaticul bucătar a fost șofer de ambulanță la Paris

Nicolai Tand trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Monica Tand. Ei sunt însurați din anul 2018 și au împreună doi copii, Ilona și Iancu.

Înainte de a avea o relație, amândoi au mai fost căsătoriți. Nicolai Tand a povestit cum a început povestea de iubire cu Monica, dar și de ce a divorțat de prima soție.

Invitat în podcastul „Fain & Simplu”, găzuit de Mohai Morar, Nicolai Tand a povestit despre începutul relației cu Monica.

„Amândoi avem aceeași poveste, să știi. Ea a câștigat un concurs în România, avea vreo 16 ani. A plecat prin Italia, Franța. Mama ei a ajutat-o foarte mult, a crezut în ea. Tatăl ei, nu prea. Ca orice tată, vrea să își țină copiii mai aproape, mai ales fetele. Mama ei a crezut mult în ea. Monica este o tipă care are încredere în ea și eu am plecat… Eu sunt cu 7 ani mai mare decât ea. Eu am plecat la 20 de ani spre Franța. Atunci am început să muncesc și pe ea am cunoscut-o după vreo 6 – 7 ani. Amândoi eram căsătoriți. Ea era cu un francez și eu cu o franțuzoaică”, a povestit celebrul bucătar.

Nicolai Tand a povestit și despre prima căsnicie. Acesta a fost căsătorit cu o franțuzoaică. Când a cunoscut-o pe Monica, el era divorțat deja. S-a despărțit de prima soție pentru că trăiau în lumi diferite. Ea lucra la un restaurant de lux din Franța, iar el era șofer pe ambulanță.

„M-am căsătorit la vreo 25 sau 27 de ani. Nici nu mai știu. Ea era mai tânără decât mine. Ea lucrase într-un restaurant, eu lucrasem atunci pe șantier. Ne-am căsătorit pentru că… Nu prea aveam acte atunci. Ne-am căsătorit din dragoste. Eram tineri, ne plăceam unul pe altul. Mi-am făcut acte și am început să lucrez pe ambulanță, doi ani de zile. Eram șofer. Am făcut un stagiu de o săptămână de cursuri de prim-ajutor și am început să muncesc. (…) Eu eram divorțat deja când am cunoscut-o pe Monica. Lucram deja la cantină. Nu mai eram în spate, eram deja responsabil pe sală”, a povestit Nicolai Tand.

Întrebat de ce au divorțat, el a spus că: „Eram prea tineri, cred. Mult prea tineri. Ea avea vreo 19 ani. (…) Trăiam în lumi diferite. Ea era numai în paiete, lume bună, cinema… Eu trăiam doar cu oameni bolnavi. Lucram și noaptea, în weekenduri, luam ture de noapte, că se făceau mai mulți bani. Cumva, ne-am dus pe cărări diferite. Aveam și mentalități diferite. (…) Când am cunoscut-o pe Monica, eram deja cu un alt statut. Eram manager de restaurant.”

Când s-au cunoscut, Monica era căsătorită cu un francez, iar Nicolai o privea ca pe o prietenă. Ulterior, flacăra iubirii s-a aprins, iar Monica l-a părăsit pe francez.

„A venit într-un weekend cu prietena ei, care era tot manechin. A vrut să își ducă părinții la mare. Mai povestind cu Monica, zice „vin și eu în România”, dar era încă cuplată. Am mers la mare și eu cu Monica. Era căsătorită încă. Am așteptat-o la aeroport… E o femeie foarte frumoasă. Îmi plăcea de ea, dar la început… Era măritată și niciodată n-am avut relații cu femei măritate. Nu mi-a plăcut niciodată să mă bag în viața cuiva. Când a venit în România, am zis că mă duc și eu la mare cu ea, dar ca prieteni. Am împrumutat o mașină de la un prieten și am mers cu ea la mare. Acolo s-a întâmplat ceva. La început, o priveam ca pe o prietenă. Când am venit în România și mergeam în Maramureș, de sărbători, o mai sunam și îi ziceam. Îi ziceam că merg la colindat. Cumva, să îi fac în ciudă”, a povestit bucătarul, conform tvmania.ro.

„Practic, ai despărțit-o de francez”, a adăugat Mihai Morar.

„Da. Ne-am cuplat. Am mers la Paris, s-a și mutat. Când s-a întors la Paris, ea s-a mutat de acasă. Și-a luat hainele și a plecat. S-a terminat cu el”, a spus Nicolai.

„Dacă nu era Monica, mai mult ca sigur nu eram în România. Ea a lăsat totul. Ea era manechin. Muncea foarte mult și făcea o grămadă de bani. La un moment dat, a zis: „dacă vrei să fim împreună, trebuie să renunțăm unul dintre noi”. A făcut ea sacrificiul ăsta. A lăsat Parisul și s-a mutat în România pentru mine”, a mai declarat Nicolai Tand.