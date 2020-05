Antrenorul lui Nicusor Stanciu de la Slavia Praga, laude la adresa romanului dupa un meci perfect in Cehia: "Va fi tot mai bun, cu trecerea timpului"

Ziare.

Antrenorul romanului, Jindřich Trpisovsky, are si o explicatie in legatura cu explozia in joc a lui Stanciu: "Trebuie sa remarcam ca lucrurile pozitive din viata lui si pozitia schimbata din teren mai ales se reflecta in performanta sa".Romanul a marcat din penalti cu Jablonec, primul gol marcat de el in Cehia dupa o pauza de 9 luni si jumatate. Un joc in care a fost ales fara discutie MVP-ul partidei."Am declarat in dese randuri ca Stanciu va fi tot mai bun cu trecerea timpului. Se intampla lucruri pozitive si pe teren, dar si in afara lui, lucururi care il fac mai bun. Si mai bun.E ajutat fara discutie si de linia mediana a noastra, cu doi jucatori in spatele sau, ceea ce e ideal pentru el. Joaca un pic diferit fata de pozitia sa din toamna. Cel mai important este ca putem inscrie din fazele pe care Nico le creeaza. Da foarte multe pase luminoase, iar el se simte si mai bine atunci cand vede ca ele sunt si finalizate", a punctat dupa partida Trpisovsky, intr-un interviu VIDEO pe care il puteti urmari si pe canalul de YouTube al Slaviei De la reluarea campionatului in Cehia, Stanciu a marcat un gol si a oferit 3 pase decisive.Slavia e lidera din Cehia, cu 64 de puncte, 8 peste locul 2 ocupat de Viktoria Plzen.D.A.