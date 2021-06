Novak Djokovic, meci intens la Roland Garros. Sarbul a pierdut primele doua seturi in fata unui tanar de 19 ani. Cat s-a terminat partida

Cu o evolutie extraordinara, jucatorul de 19 ani a facut spectacol in primele doua seturi disputate cu titratul tenismen sarb. Musetti a castigat ambele seturi cu 7-6, primul tie-beark la 7, al doilea la 2.Apoi, italianul a avut o cadere neasteptata, fara sa arate vreo accidentare, si pe teren a ramas un singur jucator, Djokovici, care s-a impus in urmatoarele doua seturi cu 6-1, 6-0.In decisiv, Musetti s-a retras la 0-4, invocand o accidentare la muschii inghinali, dupa trei ore si 27 de minute de joc. In faza urmatoare , Djokovici va evolua cu un alt italian, Matteo Berrettini, locul 9 ATP si cap de serie numarul 9.Tot luni, in optimi, argentinianul Diego Schwartzman, locul 10 ATP si cap de serie numarul 10, l-a invins, cu 7-6 (9), 6-4, 7-5, pe germanul Jan-Lennard Struff, locul 42 ATP, dupa un joc de trei ore si doua minute.Schwartzman va juca in sferturi cu spaniolul Rafael Nadal , locul 3 ATP, sau cu italianul Jannik Sinner, locul 19 ATP si cap de serie numarul 18.