Novak Djokovic s-a calificat in sferturile de finala la Australian Open. Sarbul, la victoria 300 in turneele de Grand Slam

Pentru Djokovici este a 12-a calificare in sferturi la Australian Open , turneu pe care l-a castigat de opt ori.Sarbul este al doilea sportiv, dupa Roger Federer - care obtine 300 de victorii in meciuri de la turnee de grand slam. Pana in prezent, el a inregistrat 45 de infrangeri la grand slam-uri."Nu m-am pregatit pentru acest meci. Am folosit fiecare ora pentru a ma recupera dupa meciul cu Taylor. Categoric am fost mai in forma in trecut", a declarat Djokovici.In sferturi, el il va intalni pe germanul Alexander Zverev, cap de serie numarul 6.CITESTE SI: