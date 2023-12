Căpitanul lui FCSB, Darius Olaru, a devenit golgheterul SuperLigii, având 10 reuşite, cu una mai mult decât Aurelian Chițu (FCU Craiova) și Dan Nistor (Universitatea Cluj).

Fotbalistul a declarat la finalul partidei cu Hermannstadt, în care a marcat, că FCSB a înregistrat această victorie graţie întregii echipei, nu doar a unui singur jucător.

”Cred că am făcut cu toţii un joc foarte bun, am intrat foarte montaţi, trebuia să obţinem cele 3 puncte. Golurile... Dacă erau alţii în locul meu, le-ar fi marcat. Mă bucur că am înscris şi sper să continui la fel. Fazele m-au găsit acolo şi mă bucur că am reuşit să marchez.

(n.r.- după ce a fost mutat într-o poziţie mai ofensivă) Cred că am mai multe ocazii, sunt mai periculos şi trebuie să continui la fel. Nu mă gândesc la asta (n.r.- la un eventual transfer), avem meci în două-trei zile şi după mă voi gândi. Trebuia să fim la 8 puncte de etapa trecută, asta a fost să fie”, a spus Olaru, la interviuri.

FCSB este lider în Superligă, cu 41 de puncte, iar Hermannstadt are 28 de puncte şi se află pe locul 7 în clasament.

