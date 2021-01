Jocurile Olimpice se vor desfasura dupa programul initial. "Nu exista un plan B"

In urma recrudescentei epidemiei de coronavirus in Japonia, care a dus la restabilirea starii de urgenta in tara, Thomas Bach a confirmat pozitia directorului general al comitetului de organizare, Toshiro Muto, care ramane inflexibil in ceea ce priveste desfasurarea jocurilor."Nu avem in acest moment niciun motiv sa credem ca Jocurile Olimpice de la Tokyo nu se vor deschide la 23 iulie pe stadionul olimpic din Tokyo. Acesta este motivul pentru care nu exista un plan B si de aceea suntem total dedicati sa facem aceste jocuri sigure si de succes", a confirmat Thomas Bach, cu sase luni inainte de Jocurile Olimpice.Cu toate acestea, Thomas Bach nu a exclus posibilitatea reducerii numarului de spectatori, spunand ca forul olimpic trebuie sa fie "flexibil". El recunoaste nevoia de a face "sacrificii" pentru a proteja vietile celor implicati, repetand ca prioritara este securitatea.Ingrijorati ca evenimentul ar putea agrava si mai mult raspandirea virusului, peste 80% dintre japonezi sunt in continuare foarte reticenti in privinta organizarii JO in acest an, preferand fie o noua amanare, fie o anulare pur si simplu, potrivit unui sondaj.JO de la Tokyo ar fi trebuit sa se desfasoare vara trecuta, dar au fost amanate un an din cauza pandemiei de coronavirus.