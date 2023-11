Filarmonica de Stat Oradea dedica compozitorului rus Piotr Ilici Ceaikovski concertul de joi, 9 noiembrie, comemorand 130 de ani de la trecerea sa in eternitate.La finele secolului al XIX-lea, se stingea din viata unul dintre cei mai prolifici compozitori care au existat vreodata. Piotr Ilici Ceaikovski a murit la Sankt Petersburg, in 6 noiembrie 1893, la varsta de 53 de ani. Lasand in urma sa o mostenire muzicala impresionanta si de o valoare inestimabila, Ceaikovski reprezinta, chiar si ... citeste toata stirea