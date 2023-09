Antrenorul lui Dinamo, dezvăluiri despre orientarea lui sexuală: ”Nu e o crimă, în 2023 nu poți să te iei de cineva că are o altă opțiune”

Ovidiu Burcă, antrenorul lui Dinamo, a vorbit deschis despre viața sa de dincolo de fotbal, lămurind și o chestiune care la un moment dat a ridicat semne de întrebare.

Burcă a fost căsătorit și are doi copii, care trăiesc în Spania, alături de mama lor, iar momentan își caută pe cineva alături de care să îmbătrînească frumos.

”Eu și Adriana suntem conectați la nivel mental. Am fost împreună cam 7 ani. Relația noastră s-a terminat pentru că s-a terminat. Poate acum avem o relație mai profundă decât ca iubiți.

Sunt ferm convins că atunci când voi întâlni persoana potrivită voi avea un cu totul alt tip de relație decât am avut până acum. Sunt convins că viața îmi va aduce pe cineva alături de care să îmbătrânesc frumos. Acum mă văd cu anumite persoane, e bine să încerci mai mult până te stabilizezi”, a spus Burcă la podcastul „Tare de tot cu Viorel Grigoroiu”, citat de gsp.ro.

El și-a clarificat și orientarea sexuală, explicând de ce a declarat într-o conferință de presă că este heterosexual: ”A existat foarte multă vorbărie în spatele meu despre relația mea cu Andrei Nicolescu, pe care o aveam când am fost la Rapid. Eu știu bine de unde vin lucrurile, s-a tot rostogolit povestea asta. Prea multă lume era interesată de înclinațiile mele.

Eu am spus ceea ce sunt eu. M-a deranjat. Dacă eram, aș fi tăcut din gură, ăsta sunt eu. Nu e o crimă, în 2023 nu poți să te iei de cineva că are o altă opțiune, înclinație. E o lume liberă, ce faci tu e treaba ta. E o normalitate. Nu am făcut declarațiile ca să mă detașez de o comunitate, ci pentru că ăsta sunt eu.

Dacă cineva nu putea să doarmă noaptea de grija mea, acum să știe clar care e orientarea mea”

