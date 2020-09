Grecia, masuri restrictive fara precedent. Interdictiile care afecteaza turismul sunt aplicate de sambata, 26 septembrie

Astfel, incepand de sambata 26 septembrie 2020, ora 06.00, pana pe 10 octombrie 2020, ora 23.59, in zonele Attica, Mykonos, Imathia, Kilkis, Pella, Zakynthos, Lesvos si Trikala se introduc urmatoarele masuri:- nici un magazin nu va mai fi deschis (in afara de farmacii si benzinarii) intre orele 00.00 si 05.00- suspendarea oricarui fel de eveniment precum petreceri, targuri comerciale, procesiuni, piete publice etc- interzicerea oricarui tip de adunare a cetatenilor peste 9 persoane din orice motiv, atat in public, cat si in privat.Zonele de luat masa vor permite un numar maxim de persoane la fiecare masa de pana la patru persoane, cu exceptia cazului in care sunt rude de gradul I in care sunt permise pana la sase persoane.De asemenea, a fost instituita purtarea obligatorie a mastii atat in aer liber, cat si in interior.In declaratia de presa s-a mentionat ca ultima masura, in cazul in care continua sa creasca numarul imbolnavirilor, este inchidere scolilor si, in ultima faza, cea de "lockdown" total.