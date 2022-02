Imagini virale care au provocat stupoare: sute de păsări migratoare se prăbușesc brusc pe o stradă din Mexic VIDEO

Sute de păsări au fost filmate în timp ce cad moarte pe o stradă din oraşul mexican Cuauhtémoc, în statul Chihuahua.

Potrivit site-ului meteorologic Tameteo, scena a fost filmată de camerele de supraveghere în 7 februarie.

Potrivit imaginilor, un stol de sute de păsări zbura deasupra unei străzi pustii în acea dimineaaţă, devreme. Brusc, stolul se apropie de sol, iar sute de păsări cad pe drum, fără un motiv aparent.

