Problema pensiilor, o mana cereasca pentru guvernantii populisti

Adica, nimeni nu asteapta de la publicul suveran vreo directie de actiune, ca sa nu mai vorbim despre vreo solutie in niciuna dintre aceste subiecte.Subiecte care nu sunt probleme decat in mintea putina a celor care le discuta fara finalitate si in discursul guvernantilor, mai ales a celor populisti, manipulatori si instigatori.Asta nu inseamna ca nu exista probleme cu sistemul national de pensii de asigurari sociale. Exista cu siguranta asemenea probleme, doar ca nu sunt cele cu vechimea, varsta, cuantumul, pensiile speciale etc.Prima si cea mai mare problema este ca, an de an, nu sunt in fondul de asigurari sociale bani suficienti pentru plata pensiilor de asigurari sociale.In mod normal, ar fi trebuit sa fie bani suficienti pentru plata pensiilor tuturor pensionarilor care au contribuit/cotizat la sistemul public de pensii, pe timpul activitatii remunerate (cu conditia evidenta ca fiecare sa primesca o pensie calculata dupa un singur criteriu: cotizatia depusa pe timpul activitatii, la fondul public de pensii).Ba, ar fi trebuit sa fie in exces bani, astfel incat plata efectiva a pensiilor sa se faca din dividente, dobanzi si alte venituri realizate pe baza fondului de pensii, constituit din contributii.Si asa a fost cazul in Romania, pana acum vreo 12 ani.De atunci incoace, fondul public de pensii nu mai functioneaza eficient economic si ca urmare pensiile se platesc din cotizatiile activilor. Doar ca activii de la stat depind de stat sa le dea salarii din care sa isi platasca cotizatiile, iar majoritatea celor din sectorul privat sunt partial evazionisti. Asta, in conditiile in care inflatia este tinuta la minim. Asa ca, de fiecare data cand statul ingheata salariile, fondul de pensii sufera. Nu sunt bani suficienti din cotizatii.Si atunci, statul contribuie la completarea sumelor necesare platii pensiilor. Cu multe miliarde de euro, in fiecare an.Pentru a putea face asta, statul plateste prin aceleasi case de pensii pensiile de stat, de serviciu si cele speciale, a caror sursa fireasca si unica este bugetul de stat.Deci, avem doua bugete aprobate de Parlament si promulgate de Presedintele Romaniei.Unul de stat, care are un capitol de cheltuieli de personal, cu un subcapitol de pensii.Altul de asigurari sociale, care ar fi trebuit sa aiba la venituri, in mod firesc, dobanzi la banii din fond imprumutati mai ales statului, dividente de la fondurile de investitii profitabile, cu risc mic, sau profitul de pe urma activitatilor economice proprii (cum ar fi sa cumpere ieftin si sa vanda scump ceva de pe piata libera).De la ambele bugete se platesc pensii. Unele de stat, de serviciu si pensii speciale , altele doar de asigurari sociale.Problema este, cum spuneam, ca nu sunt bani pentru pensiile de asigurari sociale a caror sursa sa fie doar fondul de asigurari sociale, creat prin cotizatia contribuabililor la acest fond.Si atunci intervine statul.Care stat oricum plateste pensiile de stat. Si care oricum ar trebui sa asigure un venit minim celor fara posibilitati de a-si castiga prin munca acel venit. Fie ca sunt someri, fie ca sunt incapacitati, fie ca sunt batrani, fara putere, dar si fara pensii, ca nu au contribuit la ele (cum sunt fostii ceapisti).Iar cand statul vrea sa plateasca mai putin pentru completarea sumelor lipsa la fondul public de pensii, cel constituit doar din contributiile angajatilor, propune masuri de reasezare a cuantumului pensiilor de asigurari sociale.Doar ca orice guvern iresponsabil si care uraste cetateanul (deoarece depinde de acel cetatean ca sa ajunga el, guvernul, la putere) va transforma solutia de rezolvare a problemei lipsei de bani pentru plata pensiilor de asigurari sociale intr-o noua problema, sau intr-un set de false probleme, ca cele enumerate la inceput.Astfel, problema adevarata a lipsei de bani suficienti pentru plata pensiilor de asigurari sociale dispare pur si simplu. In locul ei apar falsele probleme ale varstei de pensionare, diferentei de gen, indexarii etc.False probleme a caror rezolvare este specific guvernarii rele cu cetateanul: se vor cheltui sute de milioane de euro pentru recalcularea pensiilor. Dupa care, cei care nu primesc nimic in plus la pensie vor fi anuntati ca cei care primeau mult vor primi mai putin. Ca romanul nu are o mai mare satisfactie decat sa afle ca maine ii va fi cuiva din vecini ceva mai rau decat ii este astazi.Nu o sa apucam noi sa vedem cum ar trebui sa fie, dar asta nu inseamna ca nu stim ce ar trebui facut.1. Oprirea interventiei statului prin orice forme (legiferare, decizii administrative si bugetare) in sistemul public de asigurari sociale si implicit in plata pensiilor de asigurari sociale.1.1. Casele de pensii din acest sistem sa nu mai vehiculeze bani din bugetul de stat, ci doar bani din bugetul de asigurari sociale.1.2. Pentru echilibrarea bugetului de asigurari sociale, statul sa creeze un fond special, o singura data, destinat expres realizarii unor venituri din care sa se plateasca pensiile asiguratilor prin contributie.2. Fondul public de asigurari sociale sa fie gestionat ca orice fond de pensii, fara posibilitatea ca statul sa participe la deciziile executive sau comerciale.2.1. Statul va continua sa aprobe bugetul anual de asigurari sociale, ca o forma de garantare a platii pensiilor, indiferent de evolutia pietelor sau de inflatie.3. Plata pensiilor de stat, de serviciu si a pensiilor speciale (adica a pensiilor necontributive) se va face direct de la bugetul de stat, fara nicio incidenta cu bugetul de asigurari sociale.4. Statul va include in programele de asistenta sociala pe toti cetatenii care nu pot realiza venituri minime pentru supravietuire decenta, inclusiv pe cei in varsta dar fara pensii, ori cu pensii sub nivelul minim acceptabil.4.1. Acestia vor primi alocatii si indemnizatii, si nu pensii, prin sistemele de plata consacrate, din afara caselor de pensii. Ca sa nu fie niciun fel de confuzie.Cum ziceam, nu sunt sanse ca asa ceva sa se intample in Romania. Din simplul motiv ca falsa problema a pensiilor este o mana cereasca pentru guvernantii populisti, care pot sa isi apropie o buna parte din electorat, prin masuri fara nicio noima functionala, economica sau sociala.Adevarata pensie publica nu poate fi decat cea rezultata din cotizatie. Daca politicianul vrea sa faca "reparatii ale nedreptailor", de tipul "la munca egala si vechime egala pensie egala", in conditiile in care cotizatia nu a fost egala intre cei cu aceeasi munca si aceeasi vechime, atunci suplimentarea pentru cei "nedreptatiti" ar trebui sa se faca numai de la bugetul de stat si niciodata de la bugetul fondului de pensii realizat prin contributii.Ca nu are sens ca cei care au contribuit sa plateasca pentru repararea nedreptatii celor care nu au contribuit.Ceea ce se si intampla. Doar ca, intentionat, politicul abureste mintea simpla a pensionarului, prin amestecarea surselor bugetare de pensii.Exista intr-adevar o opinie neverificata a unei eficiente mai mari prin unificarea sistemelor de plata a pensiilor, intr-unul singur dintre cele trei modele functionale: fondul de pensii publice, fondul de pensii private si cheltuielile de personal de la bugetul de stat.Doar ca numitorul comun este bugetul de stat, asa ca singurul model viabil ar fi unificarea pensiilor ca pensii de stat, platite de la bugetul de stat.(Celelalte doua modele sunt in esenta de economie de piata, asa ca orice interventie a statului va duce obligatoriu la diminuarea drastica a performantei economice.)Intrebarea fireasca: unde gasim statul ala care sa nu profite de gestionarea unui asemenea fond unic, pentru a atinge obiective politice sectoriale sau obiective de coruptie? Toate in detrimentul unora dintre pensionari Cu precizarea ca fondul de pensii private nu are nicio treaba cu pensiile publice. Este doar o suplimentare de venit din pensie, pentru cei care au aderat si la el. Sistemul acesta de pensii private ar putea fi folosit insa ca model economic, ca sa intelegem cum se pot plati pensii din profit si nu direct din cotizatii.