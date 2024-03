Doi pensionari din Marea Britanie s-au logodit în timp de jucau bingo și au câștigat la loto. „Ne iubim la nebunie”

Doi pensionari din Marea Britanie au dovedit că dragostea nu are vârstă, după ce au decis să se logodească în timp ce jucau bingo. De asemenea, cuplul fericit a mai câștigat și un jackpot la loterie.

Jenny Grimmer și Dennis Buck, amândoi de 76 de ani, au avut ocazia să se întâlnească înainte de Crăciun la sesiunile care se țin săptămânal ale jocurilor Age UK, în Grimbsy, Lincolnshire.

Pensionarii s-au îndrăgostit iremediabil și au decis să iasă în oraș la restaurant pentru a afla mai multe lucruri unul despre celălalt, conform Mirror.

După câteva luni, Dennis Buck a decis să achiziționeze un inel de logodnă și să-și ceară partenera în căsătorie.

„Ne iubim la nebunie. Am îngenuncheat și am cerut-o în căsătorie. Am cerut-o în căsătorie la Age UK, deoarece amândurora ne place să jucăm bingo și mergem în fiecare luni”, a declarat Dennis Buck.

Pensionarul de 76 de ani, care a lucrat ca miner și a mai avut două căsnicii spune că s-a îndrăgostit de zâmbetul lui Jenny.

„Ne-am întâlnit acolo chiar înainte de Crăciun. Ne-am înțeles bine. Am întrebat-o dacă vrea să meargă la cină și am plecat de acolo...”, a completat Dennis.

De asemenea, Jenny Grimmer, fostă angajată a unui magazin, a declarat că a fost fermecată de zâmbetul lui Dennis.„Prima mea impresie despre Dennis a fost că era foarte drăguț, cred că m-am îndrăgostit de zâmbetul lui la bingo”.

„Sunt originară din Rotherham, iar Dennis este originar din Doncaster, la doar 14 mile distanță, așa că mi-aș fi dorit să ne fi întâlnit când aveam 20 de ani”, a spus femeia.

„Nu ne căsătorim încă, trebuie să așteptăm puțin. Cel mai probabil ne vom căsători mai târziu. Nu am stabilit încă o data”, a completat Dennis.