A fost finalizata reabilitarea cladirii Gradinitei nr. 2

Dupa circa doi ani, au fost finalizate lucrarile de reabilitare a cladirii in care functioneaza Gradinita nr. 2 cu program normal din Roman, aflata pe strada Dobrogeanu Gherea, vizavi de Biroul de stare civila, iar aceasta va putea functiona in noul an scolar, a anuntat vineri, 24 iunie, primarul Leonard Achiriloaei."Au fost finalizate lucrarile la Gradinita nr. 2 de vizavi de Casa Casatoriilor. Lucrarea a fost receptionata, o lucrare de 2.182.000 de lei. Gradinita va fi redeschisa din ... citeste toata stirea