Plecat la munca in strainatate, un barbat de 46 de ani, din comuna Borca, a murit, in ziua de 19 ianuarie, intr-o padure din Spania, unde facea niste lucrari forestiere.M.M. se stabilise in regiunea Villasana de Mena (Burgos). Miercuri, impreuna cu alti colegi, s-a dus in padurea de la Alto de Herrera (localitatea Pipaon, care apartine de municipiul Alava Lagran) si, in timp ce taia ... citeste toata stirea