Luni dupa-amiaza, in cartierul Gara Veche din municipiul Piatra-Neamt, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate sase persoane. Evenimentul s-a petrecut pe la ora 17, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un tanar in varsta de 27 de ani, din comuna Bargauani, conducea o masina in care mai erau cinci oameni, pe strada Siret. Ajuns la intersectia cu strada Olteniei, el nu a oprit la "STOP" si s-a izbit intr-o autoutilitara la volanul careia se afla un tanar de 22 de ani, ... citeste toata stirea