Vineri are loc Bursa generala a locurilor de munca

Vineri, 20 mai, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Neamt organizeaza Bursa generala a locurilor de munca. Activitatea se va desfasura incepand cu ora 9, in trei locatii din judet: in Roman la cantina Grupului Scolar "Vasile Sav", din bulevardul Republicii, nr. 46; in Piatra Neamt la cantina Colegiului Tehnic "Gheorghe Cartianu" din bulevardul Traian, nr. 31; la Tirgu Neamt, la sediul ALOFM din strada Stefan cel Mare, nr. 66."In cadrul bursei, vor avea loc intalniri ... citeste toata stirea