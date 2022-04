Infrangerea de la Cluj, 1-3, cu Universitatea din localitate, a mai adus o veste foarte proasta pentru Petrolul Ploiesti si fanii sai. Golgeterul echipei si al Ligii a doua, Sorry Diarra, accidentat in acest joc, cand si marcat golul Petrolului, s-a accidentat si va lipsi pana la finalul sezonului! Suspect initial de o intindere musculara in partea posterioara a coapsei piciorului drept, jucatorul originar din ... citeste toata stirea