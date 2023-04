Explicațiile președintelui CJ Constanța după ce a jignit și împins un polițist: ”Am răbufnit ca orice om, nu sunt un robot”

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, a reacţionat luni, 3 aprilie, după apariţia în spațiul public a imaginilor în care jigneşte un poliţist local care nu îi permite accesul cu maşina în zona peninsulară a oraşului.

În cadrul unei conferințe de presă, el și-a cerut scuze pentru ieşirea nervoasă şi pentru cuvintele pe care le-a adresat poliţistului local, precizând că imaginea sa nu este aceea.

”Dat fiind că au apărut nişte aşa-zise informaţii în spaţiul public, era de datoria mea să vin în faţa dumneavoastră şi să clarific lucrurile. Mi-ar fi plăcut să discutăm astăzi cu atâta presă despre proiectele judeţului Constanţa, despre ce face preşedintele, aparatul Consiliului Judeţean, dar nu pot să accept că informaţii în spaţiul public circulă fără a da foarte clar toate detaliile despre această informaţie, mai ales că se referă la comportamentul meu, la atitudinea mea, la modul de a mă comporta ca preşedinte, ca cetăţean al acestui judeţ. Vizualizând aceste imagini, cu siguranţă mă încearcă un fenomen din nou de frustrare şi de enervare. Îmi cer scuze pentru ieşirea nervoasă şi pentru cuvintele adresate şi le cer scuze tuturor constănţenilor pentru că nu asta este imaginea mea”, a declarat Mihai Lupu.

El a precizat că a reacţionat în acel mod din cauza atitudinii pe care a avut-o poliţistul local.

”Dat fiind că suntem şi într-o perioadă a postului, poate că e bine să facem şi mărturisiri complete şi e bine ca toţi care astăzi folosim toate instrumentele de informare să ne informăm corect şi să fim cinstiţi şi oneşti în a da publicului şi nu numai publicului, ci tuturor, informaţiile corecte. Aşadar, pe scurt, voi spune foarte clar datorită faptului că la vremea respectivă, în 2021, era un regulament în care accesul era pe bază de permis în peninsulă, m-am deplasat spre casă, neavând permisul la mine. Am prezentat legitimaţia de preşedinte de Consiliu Judeţean, am prezentat buletinul că stau în peninsulă şi datorită atitudinii agentului de poliţie locală care mi-a luat legitimaţia şi mi-a aruncat-o, mi-a aruncat-o pur şi simplu pe banchetă, atenţie, nu conduceam eu maşina, am răbufnit ca orice om, sunt şi eu om, nu sunt un robot. Am coborât din maşină şi m-am deplasat pe jos acasă, respectând regulamentul”, a explicat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa.

Lupu a adăugat că, deşi pe imaginile respective apare ora 04:00. dimineaţa, evenimentul respectiv ar fi avut loc în jurul orei 20:30.

”Da, într-adevăr, am folosit nişte cuvinte licenţioase care nu fac parte din limbajul meu. Da, într-adevăr, cred că ar fi trebuit să îmi cenzurez acele expresii, dar aici am să spun foarte clar că atitudinea agentului respectiv practic mi-a creat o răbufnire şi, ca orice om, am răbufnit şi eu adresând acele cuvinte pentru ca îmi cer scuze tuturor constănţenilor. Dacă vă uitaţi pe toate acele imagini, evenimentul a fost la ora 20:30, în imagini apare ora 4 dimineaţa. Acele imagini, toate sunt editate tendenţios”, a mai afirmat Mihai Lupu.

Reacția a venit după ce preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa a fost filmat în timp ce jigneşte şi împinge un poliţist local care nu i-a permis accesul cu maşina în zona peninsulară a municipiului Constanţa. Imaginile surprinse în noiembrie 2021 au fost făcute publice abia acum. Înregistrarea poate fi văzută AICI.

