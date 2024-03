Alba-neagra cu prințesa Kate, dispărută din spațiul public. Ce-a anunțat armata britanică

Armata britanică a eliminat marţi o informaţie publicată anterior pe site-ul său potrivit căreia Prinţesa de Wales, în prezent în convalescenţă după o operaţie abdominală, va participa la evenimentul Trooping the Colour din luna iunie. Aparent, anunţul a fost făcut fără aprobarea Palatului Kensington, relatează The Guardian.

Biletele puse în vânzare pentru Trooping the Colour, care va avea loc pe 8 iunie, anunţau prezenţa lui Catherine, prinţesă de Wales, care are grad de colonel al gărzilor irlandeze, regimentul care va defila în acest an. Anunţul a fost preluat rapid ca fiind primul angajament public anunţat pentru prinţesa care nu a mai fost văzută în public din decembrie. Se pare însă că armata nu a cerut aprobarea Palatului Kensington, biroul ei oficial, înainte de a publica informaţia, aşa că aceasta a fost retrasă şi site-ul actualizat.

Catherine se recuperează după o operaţie abdominală de şapte săptămâni şi, deşi nu a fost confirmată încă nicio dată pentru revenirea sa la îndatoririle publice, ea ar urma să se recupereze cel puţin până la Paşte (31 martie - n.r.).

Site-ul armatei îl indică pe Regele Charles - aflat sub tratament pentru cancer - ca fiind prezent la ceremonia cunoscută şi sub numele de Birthday Parade, deoarece marchează aniversarea oficială a suveranului.

Prinţesa a fost surprinsă luni de paparazzi în maşină cu mama sa, care se afla la volan, în apropierea Castelului Windsor, pe fondul speculaţiilor legate de starea ei de sănătate. O imagine care circulă pe internet o arată pe prinţesă, purtând ochelari de soare, stând pe scaunul din faţă al unei maşini conduse de mama sa, Carole Middleton.

Ea a părăsit spitalul pe 29 ianuarie şi se recuperează la casa ei de la Adelaide Cottage, în apropiere de Castelul Windsor.

La externarea ei, un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat: "Ea face progrese bune. Prinţul şi prinţesa doresc să mulţumească enorm întregii echipe de la London Clinic, în special personalului de îngrijire dedicat, pentru îngrijirea pe care i-au acordat-o".

Revenirea ei la îndatoririle oficiale va depinde de un aviz medical mai apropiat.

Regele, care primeşte tratament pentru cancer, şi-a amânat, de asemenea, toate angajamentele publice. Dar el continuă să lucreze în spatele scenei la îndatoririle sale ca şef al statului şi primeşte audienţe în persoană. Charles a fost fotografiat marţi în timpul unei audienţe prebugetare cu cancelarul Jeremy Hunt, la Palatul Buckingham, înainte de declaraţia financiară majoră a politicianului aşteptată miercuri.

