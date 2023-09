O firmă italiană din domeniul energiei, care l-a avut pe Călin Donca acționar minoritar, îl acuză pe român că i-a clonat brandul direcționând clienți spre propria afacere. Detaliile ies la iveală dintr-un dosar soluționat în luna iulie 2023, în primă instanță, la Tribunalul București.

Tribunalul București l-a obligat pe milionarul Călin Donca (arestat într-un dosar DIICOT) și mai multe firme pe care le controlează, la cererea firmelor Energia Gas & Power SRL și Europe Energy SPA, să nu mai utilizeze „sub nici o formă semnele "withu" si "withus".

În același proces, Tribunalul „obligă pârâta Europe Energy BP să înceteze utilizarea semnului Europe Energy ca și denumire comercială, obligă pârâta Europe Energy BP și să procedeze la radierea numelui comercial ce include semnul Europe Energy din Registrul Comerțului”.

„Obligă pârâții Călin Donca - Oncioiu și Europe Energy BP sa dezactiveze website-urile găzduite de domeniile withu.ro si withus.ro, inclusiv, dar fără a se limita la stoparea procesului de redirecționare către site-ul withus la momentul accesării website-ului withu.ro și a procesului de redirecționare către website-ul reformaenergiei.ro la momentul accesării website-ului withus.ro”, se mai arată în decizia Tribunalului București, care nu este definitivă.

Povestea procesului

Un dosar mai vechi, în care cazul a fost judecat pe calea ordonanței președințiale, scoate la iveală detaliile poveștii.

Europe Energy Group, fondat în 2007 de către Matteo Ballarin, sub brandul WithU, a ajuns să facă afaceri în domeniul energiei și în România, prin firma EGP. Inițial, italienii au avut cu firmele controlate de Donca direct sau prin interpuși mai multe contracte. Având încredere în Donca, Mateo Ballarin l-a cooptat în acționariatul firmei sale din România cu 2,5 la sută din acțiuni și l-a mandatat să administreze afacerea din România.

Matteo Balarin l-a revocat pe Donca din funcția de administrator al firmei din România în 2021, după ce a descoperit că milionarul român „a decis, pe cont propriu și fără aprobarea dlui Matteo Ballarin, să inițieze și să implementeze în numele EGP un proiect de tip afiliere/ MLM”.

„În esență, prin acest program, fiecare nou client al EGP ar urma să fie răsplătit pentru fiecare persoană pe care o determină să se afilieze la program, prin recompense constând în reducerea facturilor până la gratuitate, plata unor comisioane, ori premii precum excursii (Sistemul MLM).

Sistemul MLM astfel conceput avea însă condiții și implicații juridice incerte pentru societate: spre exemplu, acesta presupune achitarea de către potențialii clienți/ participanți a sumei inițiale de 120 lei cu titlu de taxă pentru participarea ca și partener în cadrul proiectului MLM. În schimbul căreia urmează să primească cele 3 cărți scrise de dl Călin Donca, fără a se emite o factură și fără o delimitare clară față de serviciile prestate conform obiectului de activitate al societății (dl Călin Donca profitând deci, și în scop exclusiv personal, în urma implementării acestui sistem)”, s-a arătat în cererea de chemare în judecată.

Mai mult decât atât, firma italiană susține că Donca le-a clonat afacerea, folosind brandul lor. „Printr-o serie de acțiuni complexe, dl Donca a demarat un proiect propriu, contrar drepturilor și intereselor comerciale legitime ale Reclamantelor, profitând de relația contractuală pre-existentă, de relațiile de încredere cu Reclamantele, precum și de cunoașterea detaliată a mecanismelor operaționale și a drepturilor de proprietate intelectuală ale acestora.

În esență, afacerea concurentă demarată de dl Donca în decursul ultimelor săptămâni are la bază același obiect de activitate cu cel al EGP, prin societatea nou-înființată With Us Energie&Gaz. Aceasta presupune replicarea modelului comercial al EGP, abordarea clienților EGP și promovarea online prin intermediul semnului cvasi-identic „withus", profitând de bunul renume și investițiile reclamantelor, pentru a deturna un public deja familiarizat cu serviciile pe care anterior le promova din postura de agent”, se mai arată într-un document studiat de Ziare.com.

Potrivit acuzațiilor aduse de firma italiană, „este neîndoielnic faptul că dl Călin Donca controlează de facto atât societățile nou-înființate, cât și website-urile care promovează Sistemul MLM sub brandul withus”. „De altfel, crearea unei rețele de societăți și website-uri cu suportul unei rețele de persoane interpuse este însuși modul de operare a dlui Călin Donca”, se mai arată în plângere.

Apărarea lui Donca

În procesul în care a fost dată în judecată de partenerul italian, Donca s-a apărat spunând că „reclamantele prezintă o realitate trunchiată, o construcție in care el controlează societăți comerciale prin persoane interpuse, încalcă drepturile de proiecție a mărcii, accesează in mod ilegal baze de date ce nu-i aparțin in scopul deturnării clientelei acestora, aducându-le grave si ireparabile prejudicii”.

„În expunerea lor, reclamantele extrag din context unele chestiuni conjuncturale pe care le îmbină cu susțineri neadevărate, uneori de-a dreptul mincinoase”, s-a mai apărat Donca.

Milionarul, arestat recent într-un dosar DIICOT de înșelăciune și evaziune fiscală, a mai arătat că afirmațiile referitoare la înființarea MLM-ului „sunt mincinoase de-a dreptul, făcute cu o nonșalantă nedemna de un „gigant" al pieței de energie europene, așa cum ii place reclamantei „societate mama" sa se prezinte”.

Donca a mai spus că ceea ce nu spune reclamanta este că la data revocării mandatului de administrator avea numeroase restanțe de plata. „Principiul reclamantelor potrivit căruia „daca nu e una, e alta" reprezintă doar un pretext pentru neexecutarea contractelor in vigoare. Cu alte cuvinte a fost înlăturat iar acum se caută un motiv plauzibil”, s-a mai apărat Donca.

Cererea italienilor a fost admisă în parte, dar procesul nu este finalizat.