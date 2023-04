Potrivit propagandistului rus, Polonia, țările baltice, Finlanda și, mai nou România, formează o uniune de „provincii eliberate temporar” și că au ales „o modalitate dificilă de a reveni în Federația Rusă”.

Vladimir Soloviov, a declarat în emisie sa pe canalul „Rusia 1” că țările europene care sunt apropiate de Federația Rusă vor „reunificarea cu Imperiul Rus”, scrie Newsweek.

El a numit Polonia și locuitorii țărilor baltice „principalii rusofobi”.

"Ei speră că acum bătrâna va fi sfâșiată (Rusia - n.r) și totul va fi bine. Au format o uniune a fostelor provincii care au fost jignite și eliberate în zadar de Imperiul Rus și spun: "Acum avem o uniune, suntem toţi împreună." Polonia, Balticii, finlandezii. Şi a fost atrasă şi România", a spus propagandistul.

Solovyov a făcut referire la un citat al colegei sale Margarita Simonian: „Mamă Rusia, adu-ne acasă”. Și a sugerat că țările menționate au ales o cale dificilă pentru a se întoarce în Rusia.

El a adăugat, de asemenea, că Finlanda și Polonia „s-au dezvoltat frumos” ca parte a Imperiului Rus, iar cultura Finlandei s-a format în timpul șederii sale ca parte a imperiului.

Russian propagandist Solovyev believes that Finland and Poland dream of rejoining the "Russian empire" and are trying to be taken back into it. pic.twitter.com/wg7VuLpJwV