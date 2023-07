Acțiunea publicitară neobișnuită la Kremlin. Putin a invitat o fetiță de 8 ani și a sunat ministrul de Finanțe pentru a cere bani VIDEO

Vladimir Putin a găzduit marți la Kremlin o fetiță de opt ani, pe care a convins-o să i se alăture într-un apel telefonic neobișnuit către ministrul său de Finanțe pentru a cere o subvenție bugetară pentru regiunea sa natală, Daghestan.

Kremlinul a publicat o înregistrare video în care Putin o întâmpină pe fetiță, Raisat Akipova. Toate ședințele foto par menite să îl arate ca fiind grijuliu, preocupat și în control, potrivit Sky News.

Anton Siluanov, ministrul de Finanțe, a părut inițial nedumerit de apel și nu a răspuns la salutul fetei, dar a fost rapid de acord cu finanțarea suplimentară pentru regiunea sa de origine din sudul Rusiei.

”Excelent!” a răspuns Putin, înainte de a-i spune fetei: "Avem 5 miliarde de ruble (43,7 milioane de lire sterline) pentru Daghestan". Președintele a chicotit în timpul conversației și a unui apel similar pe care l-a făcut tot cu Raisat către Mihail Mișușin, prim-ministrul.

🇷🇺 That very conversation of the girl Raisat with Putin and Siluanov. We talked about the lack of funding in Dagestan.

- Say hello.

- Hello!

Do you hear Anton? Why don't you answer? An educated person.

…

Siluanov: We have decided to add 5 billion rubles for the coming years. pic.twitter.com/mxzpuMzaBU