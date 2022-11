Cele mai tari glume de pe net după prestația lamentabilă a Qatarului la Mondial. Cu ce obiect a fost asemănat portarul FOTO

Selecţionata Ecuadorului a învins echipa Qatarului cu scorul de 2-0 (2-0), în meciului inaugural al Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, duminică seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, în Grupa A a competiţiei.

''La Tri'' a debutat cu dreptul la CM 2022, câştigând fără nicio emoţie meciul cu echipa gazdă, o debutantă la Cupa Mondială. Ambele goluri ale sud-americanilor au fost marcate de atacantul Enner Valencia (16 - penalty, 31).

Valencia a marcat încă din minutul 3 al partidei, după o ieşire greşită a portarului Saad Alsheeb, însă reuşita sa a fost anulată pentru ofsaid de arbitrajul video.

În min. 15, acelaşi activ Valencia a fost faultat în careu de Alsheeb şi tot atacantul lui Fenerbahce a transformat penalty-ul, marcând primul gol al Cupei Mondiale din Qatar (min. 16).

Enner Valencia a dublat avantajul echipei antrenate de argentinianul Gustavo Alfaro, cu o lovitură perfectă de cap la centrarea lui Angelo Preciado (31).

Ecuadorul a controlat jocul în prima repriză, în care qatarienii nu au reuşit să ameninţe poarta lui Galindez decât o singură dată, la ultima fază înainte de pauză, prin Almoez Ali (45+5), care a reluat imprecis cu capul din 6 metri.

În partea secundă, Qatarul a încercat mai mult, în timp ce ecuadorienii au făcut un joc de conservare a rezultatului.

Tot sud-americanii au fost aproape de gol, însă Alsheeb a apărat şutul lui Ibarra de la 16 metri (55).

Gazdele au avut acţiuni ofensive prin Pedro Miguel (62), care a trimis o lovitură de cap pe lângă ţintă, după o diagonală a lui Abdelkarim Hassan, şi Afif (75), cu un şut peste poartă de la 22 de metri. Poate cea mai bună ocazie a echipei antrenate de spaniolul Felix Sanchez a venit în min. 86, când Muntari a şutat fără preluare, dar peste poartă, după o lansare lungă. Astfel Qatarul a încheiat meciul fără a trage vreun şut pe spaţiul porţii.

Pe internet, utilizatorii au taxat prestația lamentabilă a naționalei asiatice, criticând atât incapacitatea gazdelor de a ataca, cât și gafele portarului, asemănat cu o buturugă. De asemenea, a fost ironizată și decizia VAR care a anulat un al treilea gol al Ecuadorului.

Ecuador’s goalkeeper throughout the game against Qatar😂 #FIFAWorldCup #QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/bu05NO13TH

The only way Qatar can score against Ecuador pic.twitter.com/C15bmjgN9F