Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS), prin sucursala Victoria Cluj Napoca, va organiza o licitație publică cu strigare pentru a vinde un bloc de locuințe care a făcut parte din Complexul Agroindustrial „Apahida”.

Licitația va avea loc pe data de 27 mai și Regia speră să obțină în urma acesteia cel puțin 617.000 de euro. Se pare că deja este cunoscut viitorul proprietar al clădirii.

Ferma de partid

Problema este că în acest bloc sunt 12 apartamente în care locuiesc familii cu copii și care vor rămâne pe drumuri.

Oamenii care locuiesc acolo au avut contracte de chirie pentru că au lucrat la fosta fermă a partidului comunist.

Complexul Agroindustrial „Apahida” a aparținut Gospodăriei de Partid a PCR. RAAPPS a preluat activele defunctei întreprinderi comuniste dar nu a fost în stare să le întrețină pe toate.

Principala ei ocupație s-a limitat la unele hoteluri din patrimoniu și la locuințele de protocol pentru demnitari, dar și pentru unii protejați politici.

Pentru că nu au fost puține cazuri când presa a semnalat că anumite persoane au primit ilegal locuințe de la RAAPPS.

Pentru a mai reduce cheltuielile de la buget, RAAPPS a beneficiat, în 2011, de o lege care îi permite să vândă din imobilele aflate în administrare.

Așa s-a întîmplat și cu Complexul Agroindustrial „Apahida” care, după ce a intrat în patrimoniul RAAPPS, a fost desființat. Terenurile și unele clădiri au fost deja înstrăinate, mai puțin clădirea de locuințe destinate angajaților fostei ferme de partid.

Oamenii au continuat să locuiască în blocul de locuințe construit pentru ei deși Regia a refuzat să le mai prelungească contractele. Însă, statul a continuat să le perceapă chirie, banii fiind plătiți în baza unor facturi emise de RAAPPS Victoria.

Primarul neputincios

Mircea Vădan, șeful de birou din cadrul RAAPPS Victoria, care se ocupă de această procedură a declarant presei locale că nu este interesat de soarta oamenilor care locuiesc acolo.

Conform Gazetei de Cluj, care a denumit această licitație drept o afacere de partid, Vădan a spus că investițiile pe care le-au făcut locatarii în apartamente nu au fost făcute cu aprobarea Regiei, așa că nu se vor acorda despăgubiri pentru ele.

„Acolo, locuințele erau de serviciu și odată cu desființarea activității fermei, contractele au expirat. Până acum au stat în folosință fără titlu și nu s-a putut să le facem contracte de închiriere pentru că nu permite legislația. Nu noi îi vom evacua, ci cei care vor cumpăra blocul.”, a mai spus șeful de birou.

Am discutat cu primarul localității Apahida, Grigore Fati, care a mărturisit că nu dispune de locuințe sociale libere, ceea ce înseamnă că familiile evacuate vor rămâne pe drumuri.

„Primăria dispune de câteva locuințe sociale dar sunt ocupate pentru că am cazat acolo refugiați ucraineni. Problema nu este la noi ci la RAAPPS, pentru că ei vând blocul. Noi am încercat, acum câțiva ani, să preluăm blocul. Dar RAAPPS ne-au respins cererea. Am cerut să-l dividă ca oamenii să poată să liciteze fiecare pentru apartamentul în care stau. Nu s-a putut sau nu s-a vrut. Mi s-a spus că nu se poate și că au primit ordin de la București să-l vândă. Primăria nu deține fonduri să cumpere clădirea. Am înțeles că prețul de pornire este de peste 600 de mii de euro. Fiind licitație poate ajunge și la un million.”, ne-a mai declarant primarul.

Primarul este convins că „un investitor dacă vrea să cumpere, nu cumpără pentru acele apartamente. Va cumpăra pentru demolare și pentru folosirea spațiului care este în jur de 1400 mp.”

Înapoi în viitor

Interesant este că, acum vreo două săptămâni, un reprezentantul unei firme private a fost și a vorbit cu locatarii blocului din postura viitorului proprietar al clădirii.

Un cetățean, care locuiește în blocul cu pricina, ne-a povestit că acesta le-a promis oamenilor că nu vor fi evacuați peste noapte din locuințe lăsându-le timp să se mute. Reprezentantul firmei a mai spus că toți vor fi despăgubiți pentru investițiile făcute în apartamente cu sume până-n trei mii de euro.

Persoana care a făcut promisiunile s-a prezentat ca fiind din parte firmei TAMO, din județul Timiș. Prin prezența acestei persoane acolo deducem că patronii firmei sunt convinși că își vor adjudeca imobilul în urma licitației care va avea loc vineri.

TAMO KO Development SRL este o firmă înființată în 2007, în Giarmata-Vii, județul Timiș și face parte dintr-un grup de firme.

După cum ne-a declarat un locatar al blocului din Apahida, grupul Tamo deține și clădirea lipită de imobilul scos la licitație. Pe vremuri, aici funcționa Motelul Victoria, iar firma timișeană l-ar fi preluat de la societate comercială care era înglodată în datorii.

Tot în Apahida, firma TAMO a construit și hala unui supermarket și a asfaltat pentru primărie drumul de acces.

Firma TAMO KO este un important dezvoltator imobiliar care a achiziționat, în urma licitațiilor, mai multe terenuri și clădiri, inclusiv din cadrul fostei Industrii a Sârmei din Câmpa Turzii.

Acționarii firmei sunt Laura Eugenia Anghel, Mircea Moldovan și Romulus Claudiu Moldovan.

Primii doi sunt asociați în mai multe firme de dezvoltare imobiliară.

Dar mai cunoscut este Mircea Moldovan care, prin firmele sale, a participat la mai multe proiecte imobiliare cum ar fi mall-ul din Craiova sau construirea mai multor supermarketuri.

La construirea mall-ului de la Craiova, Moldovan s-a asociat cu Kris Henri Remi Carton, reprezentantul unei importante firme de dezvoltare imobiliară din Belgia.

Afacerea s-a transformat într-un scandal după ce Moldovan a cerut insolvența mall-ului pentru că nu i-au fost achitate facturile pentru construcție.

Din ce am aflat, Moldovan nici până acum nu și-a recuperat banii.

În partea cealaltă, la Sucursala Victoria a RAAPPS găsim aceași politicieni care gestionează patrimoniul statului oricum dar numai în folosul cetățenilor nu.

Am sunat la firma TAMO pentru a afla detalii și a întreba de ce sunt așa siguri că vor câștiga licitația. Persoana care a răspuns la telefon ne-a declarat că nu știe despre ce este vorba și că va încerca să ne trimită un număr de telefon al unei persoane care ne poate oferi informații. Acest lucru nu s-a întâmplat încă.

Fabrica RAAPPS

Ovidiu Valeriu Florian este directorul Sucursalei pentru Reprezentare și Protocol Victoria Cluj-Napoca.

Florian este consilier local la Cluj-Napoca și vicepreședinte al PNL Cluj.

Numele lui Florian, zis și „Motanul”, apare într-un dosar penal care a dus la condamnarea fostului președinte al Consiliului Județean Cluj și președinte al PNL Cluj, Horea Uioreanu.

Un document al DNA, publicat de presa locală, arăta că o firmă a consilierului local Ovidiu Florian urma să primească o serie de contracte: „Se mai reține din datele cauzei faptul că, în perioada următoare, instituția județeană va aloca către societatea Dafo Logistic SRL, deținută de consilierul local Florian Ovidiu Valeriu, a unor contracte de proiectare a unor lucrări la nivelul societății Univers T, deținută de CJ Cluj, atribuirea urmând a se face direct, fără concurență, în schimbul a unor foloase pe care numitul Florian Ovidiu Valeriu le-a promis președintelui CJ Cluj și care vor fi remise prin intermediul unuia din apropiații acestuia”.

Fostul consilier al președintelui suspendat al CJ, Horea Uioreanu, Răzvan Pop, martor în dosar, a declarant procurorilor că „În septembrie 2013 şi apoi la data de 1 noiembrie 2013, Ovidiu Florian m-a căutat şi mi-a dat suma totală de 1.500 de euro. Banii erau conveniţi ca şi comision pentru acordare către firma Dafo Logistic a contractului pentru proiectarea amfiteatrului de la Univers T. Discuţiile le-a purtat Florian, direct cu preşedintele. Eu doar am fost căutat pentru primirea banilor. În prezent, Ovidiu Florian se află în negocieri cu CJ Cluj pentru obţinerea contractului Studiu de Fezabilitate şi Proiect Tehnic pentru proiectul Unitatea Specială de Aviaţie, pentru care s-au alocat 15.000 de euro.”

Conform presei locale, tot Răzvan Pop, a oferit detalii procurorilor DNA și despre o mită de 500.000 de euro, pe care Florian, ar fi negociat-o pentru construirea unui magazin Kaufland, în zona Iulius Mall.

Pe lângă Dafo Logistic SRL, Florian mai este acționar în firmele N&D International SRL, Zorilor Restaurant SRL, Arh Consult Solution SRL și Telemax SRL.

