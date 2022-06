Pinchas Goldschmidt, rabinul șef al Moscovei, nu se mai află în Rusia, după ce a refuzat cererea Kremlinului de a sprijini invazia Ucrainei.

El a părăsit Federația Rusă, după cum declară nora sa, jurnalista Avital Chizhik-Goldshmidt, pe contul său de Twitter.

Moscow Times a amintit că Pinkhas Goldschmidt și soția sa Dara se aflau în Ungaria în luna martie, strângând bani pentru refugiații ucraineni.

În luna mai, Dara Goldshmit a anunțat că ea și soțul ei sunt în Israel, unde era internat tatăl lui Pinkhas Goldshmidt.

Publicația a mai adăugat că autoritățile ruse au încercat să-l priveze pe rabinul șef al Moscovei de postul său, dar Israelul a împiedicat acest lucru.

Can finally share that my in-laws, Moscow Chief Rabbi @PinchasRabbi & Rebbetzin Dara Goldschmidt, have been put under pressure by authorities to publicly support the 'special operation' in Ukraine — and refused. pic.twitter.com/Gy7zgI3YkJ