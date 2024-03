Titular în premieră la Tottenham, Drăgușin a greșit decisiv: ”Mulțumim, dar e timpul să pleci!”

Internaționalul român Radu Drăgușin a fos titularizat în premieră sâmbătă seară la Tottenham, în partida din deplasare cu Fulham, profitând de problemele medicale ale olandezului Van de Ven.

Din păcate, după un debut de meci în care a dat dovadă de siguranță, Drăgușin poate fi considerat vinovat la golul marcat de Fulham în minutul 42. Rodrigo Muniz a deschis scorul după ce a scăpat nepermis de ușor din marcajul lui Drăgușin.

În debutul reprizei secunde, Fulham a marcat pentru 2-0, gol Lukic, după o centrare venită de pe partea lui Drăgușin. Meciul e în desfășurare.

După primul gol al lui Fulham, pe rețelele sociale, o parte a fanilor lui Spurs s-au grăbit să-l acuze pe Drăgușin.

”Și tocmai de aceea Van de Ven este cel mai important fundaș al lui Tottenham. Drăgușin e rapid, dar Van de Ven este capabil să accelereze și mai repede și putea evita acest gol”, a scris cineva pe rețeaua X.

”Drăgușin, mulțumim pentru 42 de minute, dar este timpul să pleci”, a fost reacția mai dură a unui alt suporter.

