Alexandra Raluca Nistor, cunoscută sub numele de scenă Raluka, este una dintre cele mai râvnite artiste din showbizul românesc.

În vârstă de 33 de ani, Raluka e într-o relație cu un bărbat mai în vârstă cu 20 de ani, pe care l-a cunoscut în timpul unei vacanțe în Mexic și care deține un resort într-o stațiune exclusivistă de acolo. Bărbatul are 55 de ani, este divorțat și are patru copii, fiind pe jumătate israelian mutat de mulți ani în Argentina.

Acesta s-a mutat de curând în România, după cum a dezvăluit artista. “Nu suntem la distanță, pentru că el s-a mutat în România. Stăm împreună chiar! Nu mi-a făcut o surpriză, pentru că era totul planificat. Cu siguranță voi deveni mamă la un moment dat, doar că deocamdată trebuie să avem grijă de bebeluș, să am grijă de Ana. I-am zis că prima dată trebuie să treacă ea prin toată această frumusețe de emoție și după aceea eu am timp. Am atât de multă treabă, încât nu am timp”, a declarat Raluka pentru playtech.ro.

Cât despre căsătorie, Raluka a spus că nu ar vrea să fie mireasă pentru că nu s-a visat niciodată în această ipostază.

“Măritișul nu este stilul meu. Nu am de gând să mă mărit. Nu m-am visat niciodată mireasă. E visul fetelor, dar nu al meu”, a spus ea.

Cântăreața l-a prezentat pe iubitul ei părinților. “Și el e foarte fericit și părinții mei sunt foarte fericiți”, a spus vedeta.

