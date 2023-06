Clubul Rapid a sărbătorit, duminică, 100 de ani de la înfiinţare, mii de suporteri participând la o serie de evenimente organizate de-a lungul zilei în faţa şi în interiorul Stadionul Giuleşti.

Sărbătoarea centenarului a început încă de dimineaţă, de la ora 10:00, când în faţa arenei s-a deschis Street Food Festival. Pe Calea Giuleşti, devenită pietonală între Podul Grant şi Strada 9 Mai, fanii rapidişti s-au putut bucura de activităţi de recreere, spectacole, muzică şi food truck-uri.

Ploaia care s-a abătut asupra Capitalei după-amiază nu i-a alungat pe suporteri, aceştia rămânând în apropiere în aşteptarea spectacolului din interiorul arenei. Show-ul a debutat la ora 19:00 cu imnul României intonat de soprana Felicia Filip şi a continuat la ora 19:23 cu imnul clubului Rapid cântat de Orchestra Simfonică Bucureşti împreună cu cei aproximativ 10.000 de suporteri.

Galeria rapidistă a avut momentele sale în timpul spectacolului, animând atmosfera în mai multe rânduri, câteva dintre cântece fiind acompaniate de Orchestra Simfonică Bucureşti.

Au susţinut concerte mai mulţi artişti precum Connect-R, Horia Brenciu, Delia, Damian Drăghici Brothers, Rappa sau Teodora Dinu.

Fanii au aplaudat la scenă deschisă legendele Rapidului, fotbalişti care au făcut istorie în alb-vişiniu şi sportivi de la diferite discipline sportive medaliaţi la competiţii internaţionale.

Printre foştii fotbalişti şi antrenori ai grupării alb-vişinii care au participat la sărbătoarea centenarului s-au aflat Rică Răducanu, Mugur Bolohan, Zeno Bundea, Cristian Dulca, Ionel Ganea, Dorel Mutică, Ştefan Nanu, Răzvan Raţ, Emmanuel Godfroid, Adrian Iencsi, Carlos Cesinha, Mugurel Buga, Nicolare Grigoe, Robert Ilyeş, Viorel Moldovan, Valentin Negru, Marius Constantin, Daniel Niculae, Vasile Maftei, Cristiano Bergodi, Mircea Bornescu, Ovidiu Herea, Ionuţ Mazilu, Nicolae Vasile, Vladimir Bozovic sau Ionuţ Voicu.

Ads

La eveniment au participat şi jucătorii din lotul actual al echipei giuleştene împreună cu antrenorul Adrian Mutu. Aceştia au plecat însă înainte de încheierea spectacolului, luni dimineaţă urmând să se deplaseze în Slovacia acolo unde vor susţine un stagiu de pregătire până în 8 iulie.

Clubul Rapid a primit cu ocazia centenarului numeroase mesaje de felicitare de la diverse personalităţi sportive. Multipla campioană olimpică la gimnastică Nadia Comăneci a afirmat că evoluţia clubului Rapid este legată de dragostea necondiţionată a suporterilor săi.

"Doresc să urez clubului Rapid un sincer La Mulţi Ani. Evoluţia Rapidului în cei 100 de ani a fost legată de dragostea necondiţionată a suporterilor. Rapid a dat României sportivi de excepţie în lunga sa existenţă şi a creat emoţii foarte puternice. Vă doresc mulţi ani înainte cu rezultate excepţionale pentru că, nu-i aşa, nu-i echipă mai frumoasă şi iubită ca Rapid", a afirmat Nadia Comăneci.

Ads

Răzvan Lucescu, fostul jucător, conducător şi antrenor al echipei Rapid, a menţionat că datorează enorm de mult clubului giuleştean. "Rapidul a însemnat înainte de toate ceva foarte special, a însemnat maturizarea mea. Mai exact trecerea de la copil la persoana adultă şi responsabilă, desprinderea de tatăl meu (n.r. - Mircea Lucescu). Îi datorez enorm de mult Rapidului, iar acest club va rămâne în sufletul meu toată viaţa. Îi urez La Mulţi Ani, să devină cel mai puternic club din România şi cât mai multe victorii".

Fostul fotbalist Daniel Pancu, absent de la sărbătoarea centenarului, a transmis un mesaj fanilor rapidişti: "Dragi rapidişti, La Mulţi Ani, să rămâneţi alături de club aşa cum aţi fost şi până acum în momentele grele şi să avem parte de cele mai mari satisfacţii".

Viorel Moldovan, unul dintre componenţii echipei Rapid care ajungea în sferturile de finală ale Cupei UEFA în 2006, a afirmat că a fost onorat să îmbrace tricoul alb-vişiniu.

Ads

"Mă bucur că am avut onoarea şi privilegiul de a reprezenta pe finalul carierei mele un club care a marcat istoria fotbalului românesc cu o stare de spirit mereu specială precum Rapid Bucureşti. Am simţit chimie între mine şi această stare de spirit imediat ce am îmbrăcat tricoul alb-vişiniu. M-am simţit mereu unul de-al vostru, special, aşa cum este toată suflarea rapidistă. Mulţumesc Rapidului pentru tot, La Mulţi Ani", a spus Moldovan.

Campion cu Rapid în 1999, Marius Şumudică a afirmat la rândul său: "Salut, fraţii mei de-o viaţă vişinie. Vreau să strig astăzi cu voi 'La Mulţi Ani, Rapid!'. Vreau să cânt alături de voi în ritmurile noastre nebune pentru centenarul clubului inimilor noastre. Vreau să urlu alături de voi pentru suta de ani împlinită de clubul care mi-a marcat tinereţea şi cea mai dragă perioadă a carierei de jucător. Îi doresc iubitului nostru Rapid mai multe decât îmi doresc mie. La Mulţi Ani, Rapidule".

Ads

"Cu momente superbe, cu altele mai grele, ai rămas acelaşi Făt Frumos al fotbalului românesc. Poveştile adunate într-un secol au umplut milioane de pagini de istorie. Suporterii tăi au fost întotdeauna un etalon de pasiune, demnitate şi fidelitate, fiind lângă tine indiferent de ligă. Ai câştigat trei titluri oficiale, sau doar atâtea ţi-au fost recunoscute, dar mereu ai impus respect şi ai fost admirat de adversari. Ai obţinut 13 cupe ale României şi alte trofee, cu care toţi ne mândrim. Numele tău a fost reprezentat cu onoare de jucători fabuloşi, ce au devenit legende. Europa a fost impresionată de rezultatele tale şi mereu ai ţinut steagul României sus. Ai scris istorie, iar viitorul este al tău! La mulţi ani, Rapidule! Să nu te schimbi niciodată! 100 spre Infinit!", a fost şi mesajul clubului Rapid pe contul oficial de Facebook.

Clubul Rapid a fost înfiinţat la 25 iunie 1923 de un grup de muncitori de la Atelierele Griviţa CFR. De-a lungul timpului, clubul giuleştean a purtat mai multe denumiri precum CFR Bucureşti, Locomotiva Bucureşti şi Rapid Bucureşti, în palmaresul său figurând 3 titluri oficiale de campioană (1967, 1999, 2003), 13 Cupe ale României (1935, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1972, 1975, 1998, 2002, 2006, 2007), 4 Supercupe ale României (1999, 2002, 2003, 2007), 1 Cupă a Ligii (1994) şi 2 Cupe Balcanice (1965, 1966).

Rapid este prima echipă românească ajunsă în finala unei competiţii europene intercluburi: Cupa Europei Centrale (1940 - finala cu Ferencvaros Budapesta nu s-a mai disputat din cauza războiului). De asemenea, gruparea giuleşteană are cel mai lung parcurs european al unei echipe româneşti într-o competiţie continentală intercluburi: 16 meciuri în Cupa UEFA, ediţia 2005-2006. Cele mai mari performanţe în Europa ale formaţiei alb-vişinii sunt reprezentate de participările în faza sferturilor de finala ale Cupei Cupelor (1972-1973) şi Cupei UEFA (2005-2006).

Ads