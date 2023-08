Primele declaratii ale judecatorului TAS care a retrogradat Rapidul

Marco Balmelli, judecatorul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne care a luat decizia privind retrogradarea Rapidului, a acordat primele declaratii pentru presa din Romania.

Intr-un interviu oferit emisiunii Fanatik Show, Balmelli a afirmat ca a luat aceasta decizie din cauza Comitetului Executiv al FRF.

"Decizia Comitetului Executiv nu a avut baza regulamentara. In plus, practica Federatiei Romane de Fotbal, din anii precedenti, sustine motivele de apel ale Concordiei", a spus Balmelli.

El a mai mentionat ca, in mod normal, partidele disputate de Rapid in acest sezon ar trebui reprogramate cu Chiajna in Liga 1.

"TAS s-a pronuntat strict pe decizia Comitetului Executiv. Daca vreti o parere personala, mi se pare logic ca rezultatele celor doua jocuri disputate de Rapid in Liga I sa fie anulate, iar partidele sa se rejoace cu Concordia pe teren", a mai spus Balmelli.

Situatia meciurilor disputate de Rapid va fi decisa marti de Liga Profesionista de Fotbal.

C.S.