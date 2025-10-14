Raducanu: Tin minte ca am dat un joc Stelei, pe prietenie, sa nu retrogradeze

Vineri, 07 Noiembrie 2008, ora 12:26
Raducanu: Tin minte ca am dat un joc Stelei, pe prietenie, sa nu retrogradeze

Fostul mare portar rapidist, Rica Raducanu, face dezvaluiri socante. Rapid a dat un meci Stelei, pentru ca echipa din Ghencea sa evite retrogradarea.

"Tin minte ca intr-un campionat am dat un joc celor de la Steaua, care ajunsesera in situatie de retrogradare! N-o sa credeti, dar exact asa stateau lucrurile! Nimeni n-a luat insa nici un leut, ci totul s-a facut asa, pe prietenie. Cum era sa ne paraseasca o echipa cu o atat de mare traditie? Asa am gandit cu totii si asa am procedat".

"Ca pe urma, cand a venit randul nostru sa fim la ananghie, nu si-a mai adus nimeni aminte de traditie, asta-i o alta gasca in alta traista ...", este marturia lui Raducanu in cartea sa "Prea mare pentru un careu atat de mic".

