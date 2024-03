Încă o țară "pedepsește" Israelul. Suspendă achiziția de arme după uciderea palestinienilor care aşteptau distribuirea ajutoarelor

Preşedintele columbian Gustavo Petro a suspendat joi achiziţionarea de arme fabricate de Israel, unul din principalii furnizori ai forţelor de securitate ale ţării sud-americane, după moartea a peste o sută de persoane în timpul unei operaţiuni de distribuire a ajutoarelor în nordul Fâşiei Gaza, informează AFP.

"În timp ce aşteptau mâncare, peste 100 de palestinieni au fost ucişi de Netanyahu. Se numeşte genocid şi aminteşte de Holocaust, chiar dacă puterilor mondiale nu le place să recunoască", a scris preşedintele Petro pe reţeaua de socializare X.

De aceea,"Columbia suspendă toate achiziţiile de arme din Israel", a adăugat primul preşedinte de stânga din istoria ţării.

De zeci de ani, soldaţii şi poliţia din Columbia folosesc puşti, pistoale şi rachete antiaeriene de fabricaţie israeliană pentru a lupta împotriva gherilelor. Totodată, forţele aeriene columbiene au în jur de 20 de avioane Kfir.

Potrivit informaţiilor furnizate presei locale de surse din Ministerul Apărării, inventarul militar de origine israeliană include şi drone şi echipamente pentru operarea elicopterelor.

În plus, Columbia are drepturi de a produce puşti Galil şi rachete Spike, sub brevet israelian.

"În Gaza este un genocid (...) Lula nu a făcut decât să spună adevărul. Fie adevărul este apărat, fie barbaria ne va distruge", declara Gustavo Petro pe 20 februarie pe X, exprimându-şi "întreaga solidaritate cu preşedintele Braziliei". Preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva a provocat o furtună diplomatică după ce a acuzat Israelul de comiterea unui genocid al palestinienilor din Fâşia Gaza, comparând ofensiva israeliană cu exterminarea evreilor de către nazişti.