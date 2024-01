Regele Abdullah al Iordaniei a afirmat luni că Israelul a creat o întreagă generaţie de orfani cu războiul său ”brutal” din Fâşia Gaza, unde aproximativ 30.000 de persoane au fost ucise sau sunt date dispărute ca rezultat al conflictului, relatează Reuters.

În cadrul unui discurs rostit la Memorialul Genocidului din Rwanda, monarhul iordanian a evocat ”crimele incalificabile” din timpul conflictului african, el subliniind că o lecţie ce poate fi învăţată este că ”agresiunea aleatorie” comisă de Israel în Fâşia Gaza nu îi va garanta niciodată securitatea.

”Mai mulţi copii au murit în Gaza decât în toate celelalte conflicte din lume anul trecut. Dintre cei care au supravieţuit, mulţi şi-au pierdut unul sau ambii părinţi, o întreagă generaţie de orfani”, a spus el.

”Cum pot aduce pacea agresiunea aleatorie şi bombardamentele? Cum pot ele garanta securitatea, când sunt construite pe ură?”, a afirmat Abdullah, referitor la războiul dus de Israel contra mişcării islamiste palestiniene Hamas.

"Rwanda's experience teaches that we must fight the dehumanizing rhetoric that fuels conflicts." - King Abdullah II of Jordan, at Kigali Genocide Memorial. #FactsOnRwandapic.twitter.com/ykQTuP6pK8