Autoritățile ruse au amplasat pe acoperișul mai multor clădiri înalte din Moscova sisteme antiaeriene Panțîr-S, conform imaginilor apărute pe rețelele de socializare.

Un astfel de sistem antirachetă a fost amplasat pe sediului Ministerului Apărării, potrivit informațiilor din mediul online.

🤔 Is the Ministry of Murders of the Russian Federation preparing for karma for the #Dnipro ? pic.twitter.com/DR2dYCvP3O

Dintr-un alt video reiese că un alt sistem Panțîr-S a fost urcat cu macaraua pe acoperișul unei clădiri mai înalte de pe strada Teterinskyi, aflată în apropierea zonei centrale.

In Moscow, a Russian Pantsir-S1 anti-aircraft missile system has been placed on the roof of a building of the Central District Department of Education on Teterinsky Lane, for the reasons so far unknown.

55.745352, 37.651179 pic.twitter.com/qMd1NVDYhW