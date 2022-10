Clădirea în care se află consulatul german din Kiev a fost lovită de o rachetă rusească, a anunţat agenţia de ştiri Reuters, care citează Ministerul de Externe al Germaniei.

UPDATE 14.21

Ambasada Germaniei la Kiev a fost lovită luni, 10 octombrie, de rachetele rusești, a informat publicația germană Bild. Cu toate acestea, clădirea nu a mai fost folosită de la izbucnirea războiului, a transmis Ministerul de Externe, conform The Jerusalem Post.

Cu puțin timp înainte de atac, guvernul german a condamnat atacurile recente asupra Ucrainei.

Potrivit datelor preliminare, în timpul bombardamentului cu rachete rusești, angajații departamentului de vize al consulatului nu se aflau în clădire, arată și Obozrevatel.

Totodată, fostul președinte al Fundației Bell din Kiev, Serhiy Sumlinny, s-a adresat cancelarului german Olaf Scholz și ministrului Afacerilor Externe, Annalena Berbok, după atacul terorist.

Pe Twitter, el a cerut autorităților germane să înceapă aprovizionarea Ucrainei cu tancuri Leopard.

"Astăzi, rușii au tras în clădirea în care se afla departamentul de vize al Ambasadei Germaniei la Kiev. Care va fi reacția lui Olaf Scholz, Annalena Berbok și a Bundeswehr-ului? Poate trimite câțiva Leoparzi să verifice situația de la sol?", a scris Sumlinny.

The building where the the visa office of the German embassy in Kyiv was located was hit by Russians today. Any reaction of @Bundeskanzler @ABaerbock @BMVg_Bundeswehr? Maybe some Leopards can be sent to check the situation on the ground? pic.twitter.com/hU2wVWrK87