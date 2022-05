Ucrainenii încearcă să oprească înaintarea rușilor aruncând în aer podurile.

Recent, avansul armatei ruse în regiunea Lugansk a fost încetinit prin distrugerea a două poduri de pontoane de lângă Bilohorivka.

Unul dintre podurile aruncate în aer, pe 10 mai, se află pe malul râului Siverski Doneț, mergând de la vest la est între provinciile Donețk și Lugansk, controlate de rebelii ruși, din estul Ucrainei.

În urma atacului, podul s-a scufundat pe jumătate în apă.

🇺🇦The Ukrainian Armed Forces blew up two pontoon bridges near Bilohorivka, Luhansk region, and destroyed dozens of units of Russian equipment and machinery. pic.twitter.com/b8vRYYeXiv