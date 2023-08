Ucrainenii se apropie de cel mai fortificat oraș de pe frontul sudic. Autoritățile ruse de ocupație încep să plece din Tokmak

"Autoritățile" de ocupație rusești ar fi început să părăsească orașul Tokmak pe măsură ce armata ucraineană se apropie. Cucerirea acestui oraș, cel mai bine apărat de ruși pe frontul din sud, ar deschide cale liberă pentru ucraineni către Melitopol, marea Azov și Crimeea.

Potrivit informațiilor transmise de localnici, completate de Ivan Fedorov, primarul orașului Melitopol, care este următorul oraș ucrainean ocupat din zonă, rușii au început să plece.

"Ocupanții sunt scoși cu fum din Tokmak. Exploziile aproape zilnice și eliberarea așezărilor din direcția Melitopol transformă Tokmak, care este încă ocupat, într-un oraș complet în prima linie", a declarat Fedorov, citat de Euromaidan.

În timp ce distanța inițială de la orașul Tokmak, ocupat de ruși, până la linia frontului era de aproximativ 31 km, acum este de mai puțin de 20 km, deoarece armata ucraineană a avansat, cucerind Robotyne și zonele din jurul acestuia. Armata ucraineană a ajuns la a doua linie de apărare rusă din zonă.

#Tokmak direction:

Interesting moments, The skull party went to the throne pic.twitter.com/4INKTNJwAb