Noul scenariu al unui potențial război între Rusia și NATO. Putin ar ataca Europa în cinci etape încă din primăvara anului 2024

Cotidianul britanic The Telegraph a prezentat un nou potențial scenariu al unui atac declanșat de Rusia împotriva Europei și, implicit, a unor țări membre NATO.

Cei cinci pași anticipați de analiști militari consultați de jurnaliștii britanici se încadrează într-un scenariu care ar urma să se deruleze până la sfârșitul anului 2024:

: Putin mobilizează 200.000 de soldați și lansează o nouă ofensivă a Ucrainei, pe fondul sprijinului occidental pentru Kiev incert și zdruncinat;

: Rusia vizează statele baltice cu atacuri cibernetice și stârnește neliniște în rândul etnicilor ruși;

Rusia folosește tulburările ca pretext pentru a lansa exerciții militare în Belarus și pentru a întări militar Kaliningradul;

: Rusia declanșează un conflict în coridorul Suwalki care să implice Polonia și Țările Baltice;

: În condițiile în care Rusia se va afla fața în față cu forțele NATO, Putin va decide dacă va lansa un asalt asupra teritoriului european.

