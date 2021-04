Ce a spus Razvan Burleanu despre Campionatul European de fotbal din aceasta vara

"Au fost sapte ani de sacrificii, in care am schimbat sapte guverne, sapte ministri ai sportului si mai multi primari ai Capitalei. Ii suntem recunoscatori ministrului Novak pentru toata dedicarea, ca Bucurestiul sa nu fie pe lista scurta ca Dublin sau Bilbao. Ar fi fost o pierdere uriasa pentru noi.Trofeul este garantia ca vom gazdui meciuri aici. Euro reprezinta o oportunitate unica pentru Romania, mai ales la nivel de infrastructura. Peste 20-30 de ani, vom vedea ca este mostenirea cea mai importata. Infrastructuta este importanta si nu reprezinta un moft, nu trebuie sa trecem cu vederea ca ieri un copil de 10 ani a murit in apropierea uui stadion de fotbal. E nevoie de investitii in infrastructura.Cat priveste acest proiect, in urma ramane si un aeroport. Avem datoria sa continuam acest proiect. Euro reprezinta si oportunitatea unica de a ajuta copiii sa vina la fotbal.In 2026, vreau sa vorbim despre 600.000 de romani care joaca fotbal in tara noastra. Ne bucuram ca am primit garantia Guvernului de a avea 25 la suta din spectatori la meciurile de la Bucuresti", a declarat Burleanu.Trofeul Euro-2020 a ajuns la Arena Nationala, dupa un periplu prin Capitala, alaturi de ambasadorii Dorinel Munteanu Gabriela Szabo si Miodrag Belodedici Trofeul Henri Delauney are 8 kilograme si este din argint.