Razvan Burleanu, socat de cele descoperite la FRF

Razvan Burleanu a facut o scurta analiza asupra lucrurilor pe care le-a gasit dupa ce a preluat postul de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal.

Conducatorul principalului for fotbalistic s-a declarat socat de lipsa de organizare si de numeroasele procese in care Federatia e implicata.

"Am gasit un birou in curs de varuire. Nu stiu cine daduse ordin, cred ca domnul Mircea Sandu. Am gasit datorii din 2012, cea mai mare problema a fost recuperarea banilor. Avem pe rol 40 de dosare, dintre care cel mai greu este cel cu Craiova. Solicita un prejudiciu de 20 de milioane de euro. Eu cred ca vom castiga, dar este un proces pe care l-am mostenit", a spus Burleanu la Digi Sport.

Burleanu a promis insa ca lucrurile se vor schimba in cel mult trei luni, in ceea ce priveste lipsa de organizare.

"In plus, Federatia a functionat din inertie, n-a fost racordata puternic in relatia cu UEFA si FIFA. In doua-trei lune de zile veti vedea o alta fata a FRF", a comentat Burleanu.

Razvan Burleanu a castigat alegerile de la Federatie programate in data de 5 martie.

