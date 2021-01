Real Madrid, eliminata din Cupa Spaniei de niste amatori din Liga 3. Golul calificarii, dat in inferioritate numerica

Militao a deschis scorul pentru formatia care ocupa locul 2 in LaLiga, in minutul 45. Gazdele au reusit sa trimita meciul in prelungiri, dupa reusita lui Solbes, din minutul 80.Ramon Lopez a fost eliminat, in minutul 110, si Alcoyano a jucat finalul prelungirilor in inferioritate numerica.Cu toate acestea, Casanova a dat lovitura pe contraatac, in minutul 115.