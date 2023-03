Mulți români au amânat lucrările de amenajare în locuințe, descurajați de prețurile mari percepute pentru manoperă, dar și de scumpirea materialelor de construcții.

Sumele vehiculate pentru renovare în mediul online sunt foarte mari.

Sunt însă și situații în care unele familii care au câștiguri mari reușesc să economisească și să aloce un buget generos pentru transformarea apartamentului în cel la care visează.

Este cazul unei românce care este dispusă să investească zeci de mii de euro într-un apartament vechi, de 3 camere, după cum a scris pe Facebook.

"Am dori să renovăm un apartament vechi, semidecomandat, cu 3 camere, suprafață utilă 70mp, în București. Avem o idee despre ce anume vrem și nu vrem să schimbăm în el (renovare, design, mobilat).

Acum aș avea nevoie de ajutorul dvs. în estimarea unui cost pentru renovare cât și pentru recomandări ale unor designeri de interior care să aibă și o echipă de muncitori în spate.

Menționăm că pentru noi sunt importante finisajele.

Se dau următoarele:

• Apartament vechi, 3 camere, 70 mp;

• Bugetul de care dispunem momentan este 24k euro și mai crește și el cătinel cătinel, lună de lună, cel puțin asta încercăm."

Ce schimbări sunt planificate

Am vrea să schimbăm următoarele:

• Renovat pereți + posibil și aplicare tapet?! (nu suntem deciși încă);

• Înlocuire termopane în tot apartamentul + balcon închis (cu tripan stratificat);

• Faianță + gresie în baie;

• Faianță + gresie în bucătărie;

• Gresie pe holul de la intrare + debara;

• Extindere electric: înlocuire și adăugare prize + prize de net și înlocuire întrerupătoare;

• Înlocuire sanitare la baie;

• Instalare mașină de spălat vase în bucătărie;

• Instalare hotă încorporabila în blat în bucătărie;

• Înlocuire uși (se mai pot înlocui strict ușile fără să cumperi și tocul?! Vrem să păstrăm tocurile existente);

• Înlocuire calorifere;

• Rașchetat parchet lemn (e parchetul acela vechi de lemn stil herringbone) care s-a păstrat bine dar cred că mai trebuie bătut în unele locuri;

• Recondiționare cadă - emailare;

Acum știu că totul depinde de calitatea materialelor, nu vrem marmură, granit, nimic atât de rece și scump. Probabil vom alege ceva game la un preț moderat, vom vedea pe parcurs.

Am vrea de asemenea să recondiționăm câteva piese vechi de mobilier de lemn. Recomandări de firme/persoane care să facă acest lucru cu bun gust, să păstrăm eleganța pieselor, vă rog? (nu în stilul shabby chic).

Noi sperăm că în acest buget să se încadreze și o parte din mobilier... sau poate doar visăm frumos. Nici măcar nu știm dacă ne permitem/ne încadrăm să beneficiem de ajutorul unui designer de interior pe toată durata renovării sau doar pentru niște randări la început. De aceea apelăm la experiența dvs. din trecut", a scris aceasta pe grupul Design interior & Amenajări.

"Din păcate, vise"

În comentarii, cei mai mulți sunt de părere că sunt prea puțini bani raportat la proiect.

"Din păcate bugetul pentru ceea ce vreți să faceți este destul de mic. Nu cred că reușiți să faceți nici 60% din cât v-ați propus cu bugetul pe care îl aveți."

"Bugetul e destul de mic pentru că prețurile le cunoașteți și dumneavoastră, iar cheltuieli suplimentare apar pe parcurs. Soluții însă există."

"Fără fițe și figuri, vă vor trebui cel puțin încă pe atât (bani), iar ca meseriași, cine lucrează bine și la detaliu în România ia muuuulți bani. Ieftineală găsești pe toate drumurile, dar riscați să vă strice materialele și la final să vă enervați."

"Din păcate, vise, manoperă între 10.000 și 13.000 euro, materială fără termopane cel puțin 10.000 euro, sunt anumite cerințe ale dumneavoastră care nu se pot face numai cu o singură echipă/ constructor."

"O să găsiți oferte între 10.000 și 15.000€, doar pentru manoperă. Materialele, vor fi restul. E posibil să sară, pentru că termopane."

"Mereu apar cheltuieli neprevăzute"

"10k euro manoperă dacă îți sculptează casă în fildeș în mărime naturală. Da, prețurile materialelor au crescut în ultimul timp destul de mult (10-30% în funcție de categorie) dar manopera nu crește în același ritm.

Din ce am văzut în piață serviciile de design sunt mai scumpe ca manopera muncitorilor, iar dacă colaborezi cu un designer renumit, atunci probabil îți va lua 10k doar să-ți facă proiectul."

"O să vă coste cel puțin 30k, iar dacă doriți și designer o să depășiți cu siguranță. Mereu apar cheltuieli neprevăzute."

"Din experiență proprie (renovez din februarie un apartament în Bucureșți cu 2 camere) vă zic de la început că este aproape un coșmar să renovezi apartament în ziua de azi, ffff multe probleme vor interveni pe parcurs, dacă aveți și un job și nu veți putea supraveghea lucrarea va fi ff greu de urmărit, meseriașii sunt puțini, scumpi și cu ifose, și nici treabă ca lumea nu îți fac, doar să ia banul și să plece la altă lucrare, eu încă trec prin asta și mi-aș fi dorit să nu fac greșeală asta, dar asta este, acum trebuie să merg mai departe, vă urez să aveți parte de o echipă bună și de prețuri corecte."

"Identic am pățit și noi în Sibiu, nu am avut timp să supraveghem lucrarea și a fost un eșec, am fost în stare de șoc când am intrat în baie și am văzut cum stau gresia și faianța, i-am pus să o spargă și să o mai pună o dată. Bani, nervi și 0 calitate, făcută de firmă!"

