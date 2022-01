AquaCaras, la o parafa distanta de mina de aur

CARAS-SEVERIN - Potrivit directorului general al operatorului, pana la sfarsitul lunii va fi semnat contractul care va atrage investitii de 176 de milioane de euro pentru retelele de apa si canalizare din judet!Chiar daca problemele retelelor de la Caransebes i-au incurcat putin pe cei de la AquaCaras in derularea procedurilor pentru POIM (Programul Operational Infrastructura Mare), lucrurile au intrat in linie dreapta si in acest caz, pentru finantarea de 176 de milioane de euro, dupa cum ne ... citeste toata stirea