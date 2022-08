Asociatia CHARCOT MARIE TOOTH Romania organizeaza, la Resita, workshop-uri IT pentru persoane cu dizabilitati, in cadrul proiectului DizabilTech finantat prin programul START ONG

Resita, 10.08.2022. Pe 15 si 17 august Asociatia CMT Romania va sustine doua workshop-uri IT, in Resita, la Clubul persoanelor cu dizabilitati de pe Aleea Tineretului, nr.3.Aceste workshop-uri sunt sustinute in cadrul unui proiect mai mare, Dizabiltech, destinat persoanelor adulte cu dizabilitati fizice. In cadrul proiectul DizabilTech (02.05.2022-31.08.2022) asociatia organizeaza webinarii si workshop-uri online prin intermediul carora beneficiarii proiectului (persoanele adulte cu ... citeste toata stirea