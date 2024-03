Cand pui gunoiul in varful dealului e ca si cum pui cosul de gunoi pe dulap

LUPAC - Cu gunoiul lui Damocles deasupra capului! Asa au trait locuitorii comunei Lupac de la deschiderea Centrului de Management Intregrat al Deseurilor (CMID), doar ca n-au stiut!In anumite situatii limita, avand presentimentul unui pericol iminent, vorbim de "sabia lui Damocles" ce atarna deasupra capetelor noastre. Constatam, de regula tardiv, ca daca am fi fost poate oameni cu scaun la cap, n-am fi ajuns in respectiva situatie. In cele ce urmeaza, nu este vorba despre un scaun, ci despre ... citește toată știrea