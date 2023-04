ANINA - Ultima isprava, comisa la supermarketul aflat in constructie pe str. Horea nr. 1, se adauga legendei urbane cu apa si canalul. La magazinul in cauza, unele lucrari trebuie refacute dupa ce s-a lucrat "ca la nebuni". Exprimarea ii apartine fostului edil Gheorghe Romanu, acum consilier al primariei!Cu aceste cuvinte, Romanu se refera la firma care a luat constructia in subantrepriza, fara insa sa-si fi indeplinit sarcinile din punct de vedere calitativ. Concret, gresia pusa in interior ... citeste toata stirea