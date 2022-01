Resita a impartit banii care au ramas de anul trecut

RESITA - Din fondurile ramase de anul trecut, municipalitatea a decis sa finanteze proiectele din acest an. Cea mai mare parte din bani s-a dus spre reabilitarea scolilor si gradinitelor!La inceput de an, administratia locala de pe Barzava a decis ca banii care au mai ramas de anul trecut sa fie impartiti la alte proiecte care se vor derula in 2022. Astfel, alesii locali au aprobat ca suma de 4.314.440 lei, provenita din excedentul rezultat la incheierea exercitiului bugetar, sa fie impartita ... citeste toata stirea